МТС развернула во Владивостоке первый на Дальнем Востоке пилотный 5G

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" в пятницу развернуло во Владивостоке первую на российском Дальнем Востоке пилотную сеть 5G, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Пилотная сеть с использованием оборудования Huawei в диапазоне 4,9 ГГц начала работать на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. На данном этапе сеть обеспечивает indoor-сигналом территорию корпуса "А" университета.

На церемонии запуска МТС и ДВФУ подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве для реализации высокотехнологичных проектов в сфере развития сетей пятого поколения.

"Huawei активно принимает участие в инициативах МТС по созданию и тестированию новых бизнес-кейсов на развернутых сегментах сети 5G в России. Данные бизнес кейсы позволят выйти за рамки технологического тестирования технологии и перейти к практическому применению 5G", - сказал на церемонии запуска пилотной зоны генеральный директор подразделения операторского бизнеса Huawei в России Чжао Лэй.

В 2019 году крупнейшие игроки отрасли - "Вымпелком", МТС, "Ростелеком" и "Мегафон" - заявили о подписании соглашения о намерениях по созданию СП с равными акционерными долями для расчистки спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.

В конце июля МТС первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в стандарте 5G в диапазоне 24,25-24.65 ГГц в 83 субъектах федерации.