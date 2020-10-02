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Запуск американского грузовика Cygnus к МКС отменили за минуты до старта

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Из-за технических проблем запуск грузового космического корабля Cygnus американской компании Northrop Grumman, который в пятницу по московскому времени должен был отправиться к Международной космической станции (МКС), был отменен за две минуты 40 секунд до старта, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Запуск был остановлен автоматикой за две минуты 40 секунд до старта из-за проблемы, возникшей в наземной технике обеспечения", - говорится в сообщении.

Если проблема окажется незначительной и может быть быстро разрешена, то следующая попытка запуска будет осуществлена через сутки, отметили в НАСА. В этом случае американский "грузовик" прибудет на МКС на день позже запланированного - 5 октября.

Запуск планировалось осуществить с помощью ракеты-носителя Antares 1 октября в 21:38 по времени Восточного побережья США (2 октября в 04:38 мск) с космодрома НАСА Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния. Стыковка с МКС предполагалась 4 октября.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Cygnus Northrop Grumman МКС НАСА

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