Украинский перевозчик сообщил о нападении группы на автобус в Чернигове

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Украинский перевозчик "Автолюкс" (входит в международный холдинг Ecolines) сообщил о разбойном нападении на свой автобус, курсирующий между Киевом и Черниговом. Никто не пострадал, но у автобуса были разбиты стекла.

Нападение произошло после полуночи 2 октября в Чернигове. По словам водителя, пока он ехал по Громадской улице, на дорогу выбежали несколько человек в масках и стали бить по автобусу тупыми предметами. Пассажиров в салоне не было, водитель не пострадал физически, но находится в шоке.

Сейчас этим делом занимается полиция.

Компания Autolux (ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс") запустила первые рейсы в 1997 году по маршруту Киев - Одесса - Киев. По данным Госреестра юридических лиц, владельцем компании "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", которая является правопреемником компании "ААЗ Трейдинг Ко", является компания "Норма-А" (Латвия) которая, по данным из открытых источников, работает под брендом Ecolines.