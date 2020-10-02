Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:33Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 205 755+237 662

Украинский перевозчик сообщил о нападении группы на автобус в Чернигове

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Украинский перевозчик "Автолюкс" (входит в международный холдинг Ecolines) сообщил о разбойном нападении на свой автобус, курсирующий между Киевом и Черниговом. Никто не пострадал, но у автобуса были разбиты стекла.

Нападение произошло после полуночи 2 октября в Чернигове. По словам водителя, пока он ехал по Громадской улице, на дорогу выбежали несколько человек в масках и стали бить по автобусу тупыми предметами. Пассажиров в салоне не было, водитель не пострадал физически, но находится в шоке.

Сейчас этим делом занимается полиция.

Компания Autolux (ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс") запустила первые рейсы в 1997 году по маршруту Киев - Одесса - Киев. По данным Госреестра юридических лиц, владельцем компании "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", которая является правопреемником компании "ААЗ Трейдинг Ко", является компания "Норма-А" (Латвия) которая, по данным из открытых источников, работает под брендом Ecolines.

Автолюкс Чернигов МВД

Новости

Минск вводит ответные ограничения в связи с визовыми санкциями ЕС

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван сообщил об ударе азербайджанским "Смерчем" по городу в Карабахе

Врачи заявили о риске осложнений у заболевшего COVID-19 Трампа

Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 34 млн человек

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе возобновились бои на всех направлениях

Пандемия коронавируса

Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом

Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом

Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВС Азербайджана

Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВС Азербайджана

Что случилось этой ночью: пятница, 2 октября

Трамп с супругой ушли на карантин из-за COVID-19 у помощницы

Bloomberg узнал о заражении коронавирусом советника Трампа

Bloomberg узнал о заражении коронавирусом советника Трампа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');