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Российского туриста в Турции насмерть придавило окном в отеле

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российского туриста на турецком курорте насмерть придавило окном в номере отеля, сообщает в пятницу нижнекамский телеканал НТР-24.

"Россиянин из поселка под Нижнекамском отправился в Турцию на отдых с семьей. Они жили в номере под мансардой, где было установлено автоматическое окно. Неожиданно оно спустилось и прижало мужчину так, что он ничего не смог сделать. В результате он задохнулся", - передает телеканал.

По словам дочери погибшего, которая отдыхала с ним, окно было неисправным. Она добавила, что после произошедшего руководство отеля не встретилось с семьей, а прислало менеджера.

"Вскрытие в Турции сделали, но его результаты будут готовы только через полгода. Поэтому семья решила повторить процедуру в России и нанять адвоката, что стоит очень дорого. Родственники открыли сбор средств", - отмечает телеканал

Тело погибшего отправят на родину за счет страховой компании, его жена и дочь вернутся своим рейсом немного позже.

Погибший месяц не дожил до своего дня рождения - в ноябре ему должно было исполниться 58 лет.

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