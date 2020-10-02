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В Армении заявили об ударе Азербайджана из РСЗО "Смерч" по Гадруту

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана нанесли новый удар по городу Гадрут в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) с использованием РСЗО "Смерч", сообщил в пятницу представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Вновь ударили по Гадруту", - написал Ованнисян в фейсбуке.

Он сообщил, что в результате предыдущего удара из РСЗО "Смерч" по Гадруту в пятницу пострадали пять мирных жителей, они доставлены в больницу.

Азербайджан Нагорный Карабах Армения Гадрут

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