Посол Туркмении в Италии назначен одновременно главой дипмиссии в Израиле

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Посол Туркменистана в Италии (с резиденцией в Риме) Тойлы Комеков одновременно назначен послом в Израиле, соответствующий указ в четверг подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает в пятницу Государственное информационное агентство республики.

Комеков является главой дипмиссии в Италии с 20 января 2020 года. Ранее он занимал должность посла Туркменистана в Казахстане, с которой был освобождён президентским указом в связи с новым назначением.

В прежние годы туркменский дипломат был послом страны в Азербайджане и Грузии.