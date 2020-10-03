В Армении заявили, что отразили попытки прорвать линию фронта

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана в субботу, 3 октября, пытались прорвать линии фронта на южном направлении зоны карабахского конфликта, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

На брифинге он подчеркнул, что военные Армении пресекли эти попытки соперника. По его словам, бои длились непрерывно шесть-семь часов.

"Только сегодня уничтожено 440-450 военнослужащих или террористов противника. Общее число убитых с азербайджанской стороны составляет порядка 2 300 человек", - заявил представитель Минобороны Армении.

По его словам, в субботу были уничтожены десять беспилотников, три установки "Смерч", три самолета, один вертолет.

Азербайджанская сторона в субботу, 3 октября, опровергала гибель своих самолетов в зоне конфликта.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября. Обе стороны несут значительные потери в живой силе и технике.