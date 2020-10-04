Помпео перенес визиты в Южную Кореи и Монголию на более поздний срок

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео нанесет визит в Токио 4-6 октября для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств "четверки" (США, Япония, Индия, Австралия), сообщил американский госдепартамент.

Встреча министров "будет посвящена актуальным проблемам Индо-Тихоокеанского региона", говорится в сообщении.

Ранее в ходе поездки в Азию, как сообщалось, Помпео планировал посетить Южную Корею и Монголию.

Госдеп в связи с этим отметил, что "госсекретарь Помпео рассчитывает снова отправиться в Азию в октябре и будет работать над тем, чтобы перенести визиты на несколько недель".

О причинах переноса сроков визитов не сообщается.