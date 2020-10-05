Губернатор афганской провинции Лагман пережил покушение

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Афганистане террорист-смертник подорвал себя по пути следования кортежа губернатора провинции Лагман Рахматуллы Ярмаля. Как сообщает Tolonews, погибли восемь человек, губернатор выжил.

Взрыв произошел, когда Ярмаль ехал на работу. Как сообщил его пресс-секретарь, погибли четыре охранника губернатора и четыре мирных жителя. Ранения получили еще 28 мирных граждаан.

Пока никто не взял на себя ответственность за это покушение.