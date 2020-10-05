Степанакерт призвал азербайджанцев покинуть города, в которых есть военные объекты

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) призвали жителей азербайджанских городов, где расположены военные объекты, покинуть их.

"Противник вновь подверг ракетному обстрелу города Степанакерт и Шуши. Ответ Армии обороны Нагорного Карабаха не заставит себя ждать. Однако в отличие от террористического руководства Баку, мы не берем под прицел мирное население, а лишь военные объекты, расположенные в крупных городах. Призываем жителей этих городов спешно покинуть их во избежание возможных жертв", - написал в фейсбуке пресс-секретарь непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.