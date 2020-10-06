ГУВД Бишкека сообщила о 75 пострадавших в беспорядках

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - После беспорядков в центре Бишкека (Киргизия) госпитализировано 75 человек, 46 из них - сотрудники правоохранительных органов, сообщает во вторник пресс-служба столичного ГУВД.

"Согласно поступившей информации, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии и Национальный госпиталь были госпитализированы с различными телесными повреждениями 75 пострадавших, из них 46 сотрудников правоохранительных органов, умерших нет", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав Киргизии сообщал, что пострадавших более сотни. Часть из них после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.