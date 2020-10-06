Бывший замминистра МВД Киргизии стал комендантом Бишкека

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Экс-заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека, сообщают во вторник местные СМИ.

Источник в спецслужбах страны сообщил "Интерфаксу", что и.о. главы Государственного комитета национальной безопасности стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, который и выдвинул Асанова комендантом.

В настоящее время в Бишкеке создаются народные дружины. Милиции в городе нет.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.