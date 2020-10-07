Новые претенденты на европейский рынок природного газа

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Конкуренция за поставки природного газа в Европу развивается очень динамично и порой неожиданно. И речь идет не только о трудной судьбе Северного потока - 2, борьба за строительство которого ведется давно и упорно. Здесь все ясно: значительная часть Европы – за, Штаты – против. Но даже глобальная пандемия коронавирусной инфекции не остановила, а обострила эту конкурентную борьбу, в которую включилось Восточное Средиземноморье, причем в достаточно нестандартной конфигурации. По просьбе нашего специального корреспондента Вячеслава Терехова комментируют новости на газовом рынке доктор экономических наук Станислав Жуков и кандидат исторических наук Оксана Резникова, сотрудники ИМЭМО им. Примакова РАН.

Новое трехстороннее партнерство

Министры энергетики США, Израиля и ОАЭ объявили 1 октября о долгосрочном партнерстве в вопросах развития энергетики. Сотрудничество, дорожная карта которого находится в процессе подготовки, охватит не только вопросы энергетической эффективности и развития новых возобновляемых источников энергии, но и проектов транспортировки природного газа, а также технологии по опреснению морской воды.

Объявление о трехстороннем энергетическом партнерстве последовало после того, как 15 сентября 2020 г. ОАЭ и Бахрейн установили дипломатические отношения с Израилем. Для ОАЭ участие в партнерстве позволит укрепить стратегические отношения с США и получить дополнительную поддержку США и Израиля в вопросах безопасности. Однако в центре нового партнерства будут находиться прагматические экономические интересы, в том числе в газовой сфере. В сентябре министры энергетики Израиля и ОАЭ обсудили возможности сотрудничества и совместных инвестиций, в том числе по проектам экспорта природного газа в Европу.

И корпорации не отстают

Параллельно и с упреждением ускорилась динамика на уровне корпоративного сектора. В июле 2020 г. Chevron и другая американская нефтегазовая компания Noble Energy достигли соглашения о слиянии. По условиям соглашения, объявленным 2 октября 2020 г., в четвертом квартале текущего года Chevron выкупит все акции Noble Energy за 5 млрд долл. и возьмет на себя долги последней в объеме 8 млрд долл. Noble Energy принадлежит 39,66% в консорциуме по освоению гигантского газового месторождения Левиафан (доказанные запасы более 600 млрд куб. м.) и 25% в консорциуме по добыче газа на месторождении Тамар (более 300 млрд куб. м.) в Израиле, а также 35% в проекте по добыче газа на месторождении Афродита (более 100 млрд куб. м.) на Кипре. Текущая добыча на Тамар составляет около 11 млрд куб. м., весь газ потребляется в Израиле за исключением скромных объемов, экспортируемых в Иорданию. Добыча на Левиафан началась только в конце 2019 г., и для выхода на запланированное плато первой фазы в 12 млрд куб. м. потребуется определенное время. При этом для каждого из израильских месторождений уже разработаны планы по наращиванию добычи еще на 9 млрд куб. м. в год. Кипрское месторождение Афродита находится в самой начальной стадии освоения и для его выхода на плановый уровень добычи в 8 млрд куб. м. потребуется достаточно много времени.

Следующий этап: создание новой крупной провинции по добыче и экспорту газа

В последние несколько лет в Восточном Средиземноморье сформировалась новая крупная производственная провинция по добыче газа, которая находится в географической близости от крупных потенциальных рынков, будь то Египет или Европа. Несмотря на исторические и текущие сложности, региональные держатели газовых запасов и потребители поддерживают между собой дипломатические отношения. Египет установил дипломатические отношения с Израилем еще в 1979 г., Иордания – в 1994 г. Эта газовая провинция может быть расширена за счет новых уже открытых и потенциальных месторождений Израиля, Египта, Кипра и Греции.

Высока вероятность, что нефтегазовые компании попытаются максимально быстро монетизировать запасы, причем в их распоряжении имеется множество взаимодополняющих вариантов реализации газа: от прокладки трансграничных экспортных газопроводов до строительства заводов по его сжижению. Так в начале 2020 г. Израиль, Кипр и Греция принципиально договорились о строительстве подводного восточно-средиземноморского газопровода, который свяжет израильские газовые месторождения с Грецией через Кипр, а затем будет соединен с планируемым газопроводом Греция – Италия Посейдон. В перспективе через Италию восточно-средиземноморский газ может поставляться в единую газотранспортную европейскую систему. Инвестиционные решение по газопроводам должны быть приняты в 2022 г.

Опуская критически важные проблемы со стороны спроса на газ, совсем не исключено и даже высоко вероятно, что экспортные ниши на европейском газовом рынке может получить не столько американский СПГ, сколько восточно-средиземноморский газ, в добыче которого участвуют американские супермейджоры и в транспортировку которого будут вовлечены европейские страны. Стоит помнить, что американские супермейджоры имеют крупные доли участия в производстве и экспорте газа из Катара, являющегося крупным поставщиком газа на европейский рынок.

Накопившие огромные финансовые ресурсы суверенные фонды ОАЭ и Абу-Даби нуждаются в высокодоходных проектах для размещения накопленных авуаров и могут стать крупными инвесторами в создание экспортной газовой инфраструктуры из региона Ближнего Востока в Европу.

Эпилог

Совместное включение в конкурентную борьбу за европейский газовый рынок стран, которые до самого последнего времени исторически были врагами; укрупнение нефтегазовых компаний; привлечение финансирования суверенных фондов арабских стран Залива - все это вместе оказывает прямое давление на все альтернативные проекты экспорта природного газа в Европу, включая наиболее близкий к завершению Северный поток - 2.