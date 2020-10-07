Протесты прошли в Греции после суда над партией ультраправых

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Греческая ультраправая партия "Золотая заря" в среду постановлением афинского суда признана криминальной организацией, а ее руководитель Никос Михалолякис - лидером преступной группировки, сообщает интернет-портал греческой газеты "Катимерини".

К моменту вынесения вердикта у здания суда собралось не менее 15 тыс. человек, произошли стычки с полицией, на что правоохранители ответили слезоточивым газом.

Здание суда взято под охрану силовиками, которых с воздуха поддерживают полицейский вертолет и беспилотник. Движение транспорта на магистрали у здания суда перекрыто.

На скамье подсудимых - 68 членов партии, в том числе Михалолякис и 17 бывших членов парламента от "Золотой зари".

Ранее греческие судебные инстанции приняли решение объединить в одно делопроизводство четыре дела, связанных с "Золотой зарей" - об убийстве греческого рэпера Павлоса Фиссаса, о нападении на мигрантов, об атаках на левых активистов и о признании партии криминальной организацией. Большая часть преступлений, в совершении или в причастности к которым обвиняют подсудимых, относится к 2013 году.

В "Золотой заре" отвергают обвинения в том, что они напрямую связаны с нападениями и называют процесс "беспрецедентным заговором", направленным на сдерживание роста популярности партии.