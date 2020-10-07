В Индонезии начались многотысячные протесты из-за трудового законодательства

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч студентов и рабочих в Индонезии в среду вышли на акции протеста против нового трудового законодательства, сообщает агентство Associated Press.

Акции прошли в Джакарте, Бандунге, Тангеранге, Бекаси и других крупных городах страны.

Hundreds held in Indonesia as tempers flare on second day of protests https://t.co/GNPVS9giQF pic.twitter.com/1Wkh4OnGxk — Reuters (@Reuters) October 7, 2020

В провинции Западная Ява на одноименном острове полиция заблокировали дороги, ведущие к местному парламенту. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения.

Участники акций бросали в стражей порядка камни и поджигали шины, полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

По данным ряда СМИ, задержаны около 400 протестующих.

В понедельник парламент страны одобрил новый закон, который радикально меняет трудовую систему. После этого жители страны вышли на улицы, акции проходят уже второй день.

Закон предусматривает введение серии мер, которые, как считают власти, привлекут иностранных инвесторов в индонезийскую экономику. Однако ряд положений вызывает протест у местных жителей. В частности, закон приведет к сокращению выплат сотрудникам при увольнении, вводятся новые правила по привлечению внештатных работников. Также закон делает менее жесткими требования к проведению проверок влияния того или иного проекта на окружающую среду, и это вызывает тревогу у экологов.