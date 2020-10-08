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В Греции осудили двух российских моряков за перевозку нелегальных мигрантов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российские моряки Роман Беленко и Алексей Маленков приговорены в Греции к трем годам заключения за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщил "Интерфаксу" вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Моряков задержали вблизи острова Родос почти год назад и обвинили в перевозке нелегальных мигрантов. "Под давлением местных властей они были вынуждены признать вину, после чего их приговорили к трем годам лишения свободы",- сказал Мельников.

Он отметил, что во время следствия и суда моряки содержались в крайне тяжелых условиях на острове Кос, в бараках, где находились одновременно 30 человек. При этом один из моряков, добавил Мельников, имеет хронические заболевания: гипертонию и проблемы с органами дыхания. Ему не оказывалась медицинская помощь.

"Правоохранители Греции шантажировали Беленко угрозой длительного заключения, которое россиянин, учитывая его проблемы со здоровьем, мог просто не пережить", - пояснил Мельников.

"На самом деле Беленко и Маленков были введены в заблуждение работодателем, сообщившим им, что те будут перевозить туристов. Позже они были вынуждены под угрозами черных работодателей взять на борт нелегальных мигрантов. При этом российский консул не посещал россиян в ходе судебных заседаний",- сказал он.

По его словам, согласно Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, россияне должны были быть немедленно освобождены и переведены в ранг свидетелей, в связи с тем, что действовали под угрозой расправы, а изначально были введены в заблуждение работодателем.

Мельников добавил, что в настоящее время в Греции находятся под следствием или осуждены не менее 26 россиян по схожим обвинениям. Почти все они из-за отсутствия денег на адвокатов лишены права на защиту и почти все оказались жертвами так называемых черных работодателей. Обманным путем либо под угрозами они вынуждали моряков перевозить нелегальных мигрантов. Большинство родственников обратилось в Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и надеются на помощь для оплаты услуг адвокатов, чтобы у них появился шанс на защиту своих прав.

Греция РФ

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