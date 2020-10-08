Соратник Тихановской задержан за административное правонарушение
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бывший председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько задержан в четверг за административное правонарушение, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Днем 8 октября телеграм-каналы со ссылкой на родственников и бывших соратников Лебедько по партии стали сообщать о его возможном задержании. Он не пришел на запланированную встречу и перестал отвечать на телефонные звонки.
5 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назначила Лебедько одним из представителей по конституционной реформе.