Соратник Тихановской задержан за административное правонарушение

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бывший председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько задержан в четверг за административное правонарушение, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Днем 8 октября телеграм-каналы со ссылкой на родственников и бывших соратников Лебедько по партии стали сообщать о его возможном задержании. Он не пришел на запланированную встречу и перестал отвечать на телефонные звонки.

5 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назначила Лебедько одним из представителей по конституционной реформе.