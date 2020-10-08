В НКР сообщили о новом ракетном ударе Азербайджана по храму в Шуши

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана нанесли второй ракетный удар по главному в Нагорном Карабахе собору Святого Христа Спасителя в Шуши, сообщил в фейсбуке советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян.

"Только что нанесен второй удар по церкви Казанчецоц", - написал он.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в своем телеграм-канале, что российский журналист получил ранение при обстреле собора в Шуши.

Ованнисян подчеркнул, что раненого журналиста доставили в больницу. "В результате обстрела собора в Шуши ранен иностранный журналист. Он госпитализирован", - написал он на своей странице в фейсбуке.

В свою очередь, руководитель центра информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении Ованнес Мовсисян сообщил, что ранены несколько журналистов.

"Состояние одного из раненых тяжелое. По полученным предварительным данным, российского журналиста оперируют", - написал он в своем фейсбуке.

Ранее в четверг президент НКР Араик Арутюнян назвал актом вандализма нанесение вооруженными силами Азербайджана ударов по собору Св. Христа Спасителя.

"Церковь Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши стала мишенью для террористов. Это проявление вандализма идет вразрез с законами человечества и бога. Восстановим", - написал Арутюнян на своей странице в фейсбуке.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана со своей стороны ранее заявляли: "Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями азербайджанской армии".

"Целью Азербайджана являются только военные объекты. Армия Азербайджана не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения о памятники", - добавили в азербайджанском военном ведомстве.

Церковь Св. Христа Спасителя в Шуши (Сурб Аменапркич Казанчецоц) разрушена в результате ракетных ударов по городу Шуши в четверг.

Архитектурный комплекс из церкви и колокольни был построен в 1868-1887 гг. В годы первой карабахской войны в 1990-х на территории церкви находился азербайджанский склад ракет системы "Град". Город Шуши находится на возвышенности, и оттуда в 90-е наносились удары по Степанакерту. Город был взят армянскими войсками штурмом 8-9 мая 1992 года.