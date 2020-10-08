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Ереван сообщил об ожесточенных боях в южной зоне конфликта в Карабахе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ожесточенные бои идут на южном направлении фронта в зоне карабахского конфликта, сообщил в четверг вечером представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"В течение дня ВС Азербайджана пытались осуществить атаки по различным направлениям фронта. Все атаки отбиты, противник отброшен на исходные позиции. На данный момент наиболее ожесточенные бои ведутся на южном направлении (граница с Ираном - ИФ)", - сказал Ованнисян на брифинге. По его словам, уровень обороноспособности карабахской стороны - "стабильный и сильный".

Ованнисян также сообщил, что обстрел азербайджанской стороной городов и населенных пунктов Карабаха, в частности, Степанакерта, Шуши, Гадрута и Мартуни, ведется в основном с использованием РСЗО "Смерч", Kasirga турецкого производства, "Полонез", LAR-160 израильского производства и оперативно-тактического комплекса LORA.

Ранее в четверг пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что "контрнаступательная операция азербайджанской армии успешно продолжается".

Хроника 27 сентября – 08 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Арцрун Ованнисян Азербайджан Нагорный Карабах Анар Эйвазов

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