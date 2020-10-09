Губернатор Мичигана обвинила Трампа в поддержке экстремистских группировок

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Соучастником экстремистских выступлений в США назвала президента Дональда Трампа губернатор штата Мичиган демократка Гретхен Уитмер.

На пресс-конференции она обвинила Трампа в поощрении действий экстремистских группировок, мотивируя это неспособностью президента осудить сторонников превосходства белой расы, противопоставив политике Трампа программу демократического кандидата в президенты Джо Байдена.

"Когда наши лидеры встречаются, поощряют и братаются с внутренними террористами, они узаконивают их действия, и являются, таким образом, соучастниками", - сказал Уитмер.

Ее заявление прозвучало на фоне ареста 13 человек, в том числе семерых, связанных с группировкой Wolverine Watchmen, которая готовила заговор против руководства штата.

Группа намеревалась похитить Уитмер, которая решительно критиковала действия Трампа в области борьбы с распространением коронавируса. В какой-то момент заговорщики планировали осуществить вербовку 200 человек для штурма Капитолия штата и захвата заложников, но позднее отказались от этого плана в пользу похищения Уитмер в ее загородном доме.

Об этом говорится в обвинении, которое было предъявлено семерым подозреваемым генпрокурором Мичигана Даной Нессел.

Как говорится в заявлении, размещенном на сайте администрации штата, Нассел предъявила семи подозреваемым членам Wolverine Watchmen и связанных с ними лицам 19 обвинений в особо тяжких преступлениях.