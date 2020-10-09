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Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Карабаху

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ереван готов возобновить мирный процесс по карабахскому урегулированию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян на встрече глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза в Ереване в пятницу.

Он отметил, что народ Нагорного Карабаха "стоит на пороге гуманитарной катастрофы". "Происходит азербайджано-турецкая агрессия против армянского народа. Народ Карабаха стал перед серьезным вызовом. Города и населенные пункты постоянно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам. Серьезный урон нанесен инфраструктуре. Особенно пострадал Степанакерт", - сказал Пашинян.

Вместе с тем, он заявил, вооруженным силам Азербайджана не удалось достичь "никаких существенных результатов". Премьер Армении сказал, что в военных действиях участвуют не только азербайджанская армия, "ведомая турецкими военными специалистами, но и завербованные Турцией наемники из Сирии и Ливии".

"Особую тревогу вызывают активные действия Турции, которые угрожают дестабилизацией ситуации не только в регионе, но и во всем мире", - подчеркнул Пашинян.

Хроника 27 сентября – 09 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах Азербайджан Турция

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