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"Победа" в ноябре увеличит число рейсов в Стамбул

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 ноября вводит дополнительные рейсы в Стамбул.

Частота полетов из Москвы в этот турецкий город будет увеличена с одного до двух раз в день. Кроме того, с частотой четыре раза в неделю компания начнет летать туда из Казани.

Все новые рейсы из Москвы и Казани будут выполняться в новый аэропорт Стамбула, отмечает "Победа". Ранее запланированные рейсы продолжит обслуживать аэропорт имени Сабихи Гёкчен.

Сейчас "Победа" летает из Казани в Анталью, из Москвы в Стамбул и сразу в два аэропорта провинции Анталья - Анталья и Газипаша.

Победа Стамбул Турция

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