Азербайджан заподозрил Армению в доставке оружия гражданской авиацией

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Доставка оружия в Армению осуществляется под видом гуманитарной помощи судами гражданской авиации, утверждает МИД Азербайджана.

"Это осуществляется под видом официальных визитов в зарубежные страны с использованием самолетов, зарегистрированных правительством Армении", - заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, также ввоз оружия осуществляет МЧС Армении под видом гуманитарной помощи стране. "В частности, так перевозятся ракетные комплексы и другое вооружение", - заявили в МИД Азербайджана.

Там считают, что это нарушает Конвенцию о международной гражданской авиации, принятую в Чикаго в 1944 году.

"В этой связи мы обратились в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой расследовать этот вопрос и принять соответствующие меры", - говорится в сообщении.