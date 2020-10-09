Будущим главой Военного комитета НАТО избран нидерландец адмирал Бауэр

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Начальники генштабов стран-союзниц по Североатлантическому альянсу избрали в пятницу очередным председателем высшей военной инстанции НАТО - Военного комитета - нидерландского адмирала Роба Бауэра.

"Адмирал Бауэр займет эту должность после окончания срока полномочий главного маршала авиации сэра Стюарта Пича в июне 2021 года", - сообщила в коммюнике в Брюсселе пресс-служба штаб-квартиры организации.

"Я считаю огромной честью то, что меня избрали следующим председателем Военного комитета. Я рад принять этот вызов в такое важное для НАТО время. В это время все более сложных угроз и вызовов безопасности нам необходимо сохранять сплоченность внутри альянса. Нам необходимо обеспечить реагирование, боеготовность и усиление НАТО", - заявил командующий Вооруженными силами Нидерландов по случаю своего избрания.

Главный маршал авиации Пич, поздравляя с избранием адмирала Бауэра, сказал: "Он будет прекрасным председателем Военного комитета НАТО. Его твердое руководство вооруженными силами Нидерландов и его четкие советы и рекомендации во время заседаний нашего Военного комитета демонстрируют его ответственность и способности".

Председатель Военного комитета НАТО традиционно является бывшим высшим военачальником государства-члена НАТО. Срок полномочий председателя обычно составляет три года. Высшие военные руководители натовских стран избирают на закрытом заседании своего председателя из числа кандидатов, выдвинутых союзниками.