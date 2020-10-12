Великобритания не ответила на запросы РФ по делу о растрате в "Банке Москвы"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Великобритания уклоняется от правовой помощи и экстрадиции бывших руководителей "Банка Москвы", обвиняемых в растрате более 14 млрд рублей, заявил в понедельник заместитель министра внутренних дел - руководитель следственного департамента МВД России Сергей Лебедев.

"Некоторые страны, в том числе Великобритания, уклоняются от рассмотрения наших запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено. Они даже не доводят до сведения Российской Федерации результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела", - сказал Лебедев в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что другие страны, среди которых Бельгия, Франция и Испания, выдают обвиняемых, "в том числе по уголовным делам, которые находятся в производстве следственного департамента".

"Так что перспективы возвращения скрывшихся от российского правосудия за границей, в том числе предпринимателей и банкиров, есть", - заявил замглавы МВД.

По словам замглавы МВД, на данный момент в производстве следственного департамента МВД находятся 8 уголовных дел, по которым 16 обвиняемых заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Как сообщалось, 13 марта Мещанский суд Москвы назначил бывшему президенту ОАО "Банк Москвы" Бородину наказание в виде 14 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей, первому вице-президенту банка Дмитрию Акулинину - 12 лет колонии со штрафом в 2 млн рублей, вице-президенту Алексею Сытникову - 7 лет со штрафом в 800 рублей. Их бывшие подчиненные Дмитрий Строганов и Борис Шемякин осуждены на 6 лет со штрафом в 500 тысяч рублей каждый.

Пресс-секретарь суда Юлия Котомина сообщила "Интерфаксу", что судебный процесс проходил в заочном режиме, так как все подсудимые скрылись от следствия и ранее были объявлены следствием в розыск.

Впоследствии Бородин и четверо других руководителей этого кредитного учреждения подали апелляционные жалобы на приговор.

Как установлено следствием и судом, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 млрд рублей Банка Москвы. Они выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не осуществлявшие финансово-хозяйственной деятельности.