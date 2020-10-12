В ГУВД Бишкека заявили, что ночь прошла спокойно

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ночь прошла тихо, фактов дестабилизации обстановки и возможных проявлений провокаций в столице Киргизии не зафиксировано, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении внутренних дел Бишкека в понедельник.

"Фактов дестабилизации обстановки и возможных проявлений провокаций в Бишкеке зафиксировано и выявлено не было", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на утро 12 октября в столице обстановка спокойная, ночь прошла тихо. "Бишкек находится под охраной вооруженных сил, органов внутренних дел и народных дружин, обеспечивающих круглосуточно общественную безопасность граждан и защиту порядка", - сказал представитель ГУВД.

С 05:00 движение транспорта и граждан проходит в обычном режиме. Продолжают функционировать в полном объеме все объекты предпринимательства и организации госучреждений.

10 октября в столице Киргизии с 21:00 до 05:00 введен комендантский час. Приказом коменданта в Бишкеке введен запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещено проведение митингов, собраний, уличных шествий. На въезде в столицу установлены блокпосты.