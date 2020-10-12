У здания парламента в столице Хорватии открыли огонь

Стрелявший мужчина ранил полицейского, а затем покончил с собой

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина утром в понедельник открыл огонь у здания парламента в столице Хорватии Загребе, сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел на площади Святого Марка, на которой расположено здание парламента страны и другие госучреждения.

Один полицейский получил ранение. Нападавший скрылся, а затем покончил с собой. Место происшествия оцеплено, ведется расследование.