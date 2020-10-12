В Саудовской Аравии пройдет крупнейшая банковская сделка года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - National Commercial Bank (NCB), крупнейший банк Саудовской Аравии по объему активов, сообщил, что покупает конкурирующий Samba Financial Group за $15 млрд. Сделка станет крупнейшей в банковском секторе с начала 2020 года, отмечает Bloomberg.

Объединенный банк с активами более $220 млрд станет третьим по этому показателю среди финансовых институтов стран Персидского залива, его капитализация превысит $46 млрд.

NCB заплатит 28,45 саудовского рияла ($7,58) за акцию Samba, что оценивает весь банк в 55,7 млрд риялов. Сделка будет оплачена акциями NCB.

В результате акционерам NCB будет принадлежать 67,4% объединенного банка, акционерам Samba - 32,6%. Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), являющийся крупнейшим акционером обоих банков, будет владеть 37,2% объединенного фининститута.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2021 года.

Сильный банковский сектор является основой для реализации плана властей Саудовской Аравии по диверсификации экономики страны и снижению ее зависимости от нефтяного сектора. Ряд ключевых элементов этого плана, в том числе, поддержка предпринимательской активности и наращивание ипотечного кредитования, в значительной мере зависит от банков.

Акции National Commercial Bank прибавляют в цене 1,3% на торгах в понедельник, стоимость бумаг увеличилась на 1,1%.