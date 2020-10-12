Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 475 325+295 017

В Саудовской Аравии пройдет крупнейшая банковская сделка года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - National Commercial Bank (NCB), крупнейший банк Саудовской Аравии по объему активов, сообщил, что покупает конкурирующий Samba Financial Group за $15 млрд. Сделка станет крупнейшей в банковском секторе с начала 2020 года, отмечает Bloomberg.

Объединенный банк с активами более $220 млрд станет третьим по этому показателю среди финансовых институтов стран Персидского залива, его капитализация превысит $46 млрд.

NCB заплатит 28,45 саудовского рияла ($7,58) за акцию Samba, что оценивает весь банк в 55,7 млрд риялов. Сделка будет оплачена акциями NCB.

В результате акционерам NCB будет принадлежать 67,4% объединенного банка, акционерам Samba - 32,6%. Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), являющийся крупнейшим акционером обоих банков, будет владеть 37,2% объединенного фининститута.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2021 года.

Сильный банковский сектор является основой для реализации плана властей Саудовской Аравии по диверсификации экономики страны и снижению ее зависимости от нефтяного сектора. Ряд ключевых элементов этого плана, в том числе, поддержка предпринимательской активности и наращивание ипотечного кредитования, в значительной мере зависит от банков.

Акции National Commercial Bank прибавляют в цене 1,3% на торгах в понедельник, стоимость бумаг увеличилась на 1,1%.

NCB Саудовская Аравия Samba PIF

Новости
Навальный попал в больницу

Журналист узнал, что в ЕС согласились ввести санкции из-за Навального

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

Лукашенко заявил о готовности поделиться частью своих полномочий

Отравление Сергея Скрипаля

ЕС продлил на год санкции за применение химоружия против Скрипалей

Протесты в Бишкеке

Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщили о новых обстрелах

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 октября

В ГУВД Бишкека заявили, что ночь прошла спокойно

В ГУВД Бишкека заявили, что ночь прошла спокойно

Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами

Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');