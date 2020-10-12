Карабах готов к обмену пленными, если Баку будет соблюдать перемирие

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Комиссия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших готова начать процесс обмена телами погибших и военнопленными, если Азербайджан будет строго соблюдать режим прекращения огня.

"Комиссия в рамках своих полномочий приступила к подготовительным работам и готова осуществить взаимные гуманитарные действия в случае, если азербайджанская сторона будет строго соблюдать режим прекращения огня и обстановка вдоль линии соприкосновения стабилизируется", - говорится в сообщении комиссии, распространенном в понедельник.

В ведомстве отметили, что, принимая во внимание принятое 10 октября при посредничестве России заявление о прекращении огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта в гуманитарных целях для обмена военнопленными, телами погибших военных и гражданских лиц, Комиссия выражает готовность осуществить упомянутые в заявлении гуманитарные действия.

"Командованием Армии обороны республики Арцах был отдан приказ всем подразделениям прекратить военные действия с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года", - напомнили в ведомстве.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. На прошлой неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.