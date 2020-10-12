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Короля Норвегии выписали из больницы после операции на сердце

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Короля Норвегии Харальда V выписали из больницы в Осло после успешной операции по замене сердечного клапана, сообщает АР.

Лечащий врач монарха Бьорн Бендз сказал, что король выписан в хорошей форме. Он проведет месяц на больничном.

Обязанности короля выполняет его сын, кронпринц Хокон.

Ранее королевский дворец сообщил, что 83-летнему монарху необходима операция, чтобы решить проблему с затрудненным дыханием: искусственный клапан, установленный в 2005 году, устарел.

Из-за проблем с дыханием Харальда V госпитализировали в сентябре, поставили диагноз и выписали, исключив заражение коронавирусом.

Норвегия Осло Харальд V Хокон

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