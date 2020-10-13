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Испытания вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson приостановлены из-за заболевания участника

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Компания Johnson & Johnson объявила, что приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни", поразившей участника испытаний.

"Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех наших клинических испытаниях кандидата на вакцину от COVID-19, включая испытание третьей фазы, из-за необъяснимой болезни у участника исследования", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

Отмечается, что в соответствии с руководящими принципами компании болезнь участника изучается.

"Неблагоприятные события - болезни, несчастные случаи и т. д., даже те, которые являются серьезными, являются ожидаемой частью любого клинического исследования, особенно крупного", - заявила компания.

Johnson & Johnson пообещала предоставить дополнительную информацию по ситуации, когда будут изучены все факты.

В конце сентября Johnson & Johnson начала третью стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.

В новой фазе исследований принять участие должны были до 60 тыс. волонтеров как из США, так и из других стран мира.

Johnson & Johnson стала уже четвертой компанией в США, которая вступила в третий этап испытаний вакцины от COVID-19.

Ранее о приостановке клинических испытаний вакцины против COVID-19 сообщила компания AstraZeneca. Причиной также была названа "потенциально необъяснимая болезнь" участника испытаний.

Johnson & Johnson США коронавирус COVID-19

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