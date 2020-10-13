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НКР приняла закон об участии ополчения в обороне Карабаха

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал поправки к закону НКР "Об обороне", регулирующие участие ополчения в вооруженной защите Карабаха.

"Только что подписал законопроект о внесении изменений в Закон Республики Арцах "Об обороне", единогласно принятый сегодня парламентом. Он был внесен в Национальное собрание по моей инициативе, он будет регулировать участие ополчения в вооруженной защите нашей республики на добровольной основе", - написал глава непризнанной республики во вторник на своей странице в фейсбуке.

По его словам, необходимость принятия закона вытекает из нынешней ситуации в ходе боевых действий против ВС Азербайджана.

"И Турция, и тысячи наемных террористов принимают участие в войне, развязанной против нас противником. В этот критический момент Священной Отечественной войны я еще раз призываю наш народ объединиться и приложить все усилия для достижения окончательной победы. Индивидуальное участие возможно, чтобы сломать позвоночник врагу и оттеснить его от наших границ", - заявил Арутюнян.

Обострение ситуации в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром объявил о начале военной контрнаступательной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на НКР. В Армении заговорили о вовлеченности в конфликт турецкой стороны и участии в боях в Карабахе боевиков из протурецких группировок. В Азербайджане эти заявления отвергли.

На минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

Хроника 27 сентября – 13 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
НКР Нагорный Карабах Армения Азербайджан Араик Арутюнян

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