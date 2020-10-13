НКР приняла закон об участии ополчения в обороне Карабаха
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал поправки к закону НКР "Об обороне", регулирующие участие ополчения в вооруженной защите Карабаха.
"Только что подписал законопроект о внесении изменений в Закон Республики Арцах "Об обороне", единогласно принятый сегодня парламентом. Он был внесен в Национальное собрание по моей инициативе, он будет регулировать участие ополчения в вооруженной защите нашей республики на добровольной основе", - написал глава непризнанной республики во вторник на своей странице в фейсбуке.
По его словам, необходимость принятия закона вытекает из нынешней ситуации в ходе боевых действий против ВС Азербайджана.
"И Турция, и тысячи наемных террористов принимают участие в войне, развязанной против нас противником. В этот критический момент Священной Отечественной войны я еще раз призываю наш народ объединиться и приложить все усилия для достижения окончательной победы. Индивидуальное участие возможно, чтобы сломать позвоночник врагу и оттеснить его от наших границ", - заявил Арутюнян.
Обострение ситуации в Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром объявил о начале военной контрнаступательной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации с армянской стороны.
В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на НКР. В Армении заговорили о вовлеченности в конфликт турецкой стороны и участии в боях в Карабахе боевиков из протурецких группировок. В Азербайджане эти заявления отвергли.
На минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.