Blue Origin запустила ракету для испытания лунной посадочной системы

Кадр: Blue Origin

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная главой Amazon Джеффом Безосом, во вторник осуществила запуск в суборбитальный полет многоразовой ракеты New Shepard для испытания компонентов будущей лунной посадочной системы, сообщается на ее сайте.

Систему предполагается использовать для высадки двух американских астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis в 2024 году.

Запуск был осуществлен в 16:37 по Москве с полигона в штате Техас. После отделения от носителя капсула должна выйти на высоту около 100 км, а затем с помощью парашютов вернется на Землю. Тем временем, ракета-носитель должна совершить автоматическую посадку в вертикальном положении.

Это уже седьмой запуск данной ракеты и 13-й в рамках проекта New Shepard. Предыдущий успешный полёт ракеты состоялся 11 декабря 2019 года.

На борту New Shepard установлено 12 научных приборов, в том числе аппаратура НАСА, которая будет обеспечивать процесс посадки космического корабля на поверхность Луны. Это демонстрационная система датчиков схождения с орбиты, спуска и посадки, которые размещены на внешней стороне ракеты.

"Эксперимент позволит проверить, как взаимодействуют эти технологии (датчики, компьютеры и алгоритмы) в определении местоположения корабля и скорости при приближении к Луне, которые дадут возможность совершить посадку на поверхность Луны в пределах 100 м от заранее намеченной точки", - сообщали ранее представители компании Blue Origin.

В настоящее время созданием лунного посадочного модуля в рамках контракта с НАСА помимо Blue Origin занимаются также компании SpaceX и Dynetics. Лучший из технических проектов будет использован для посадки астронавтов на Луну в 2024 году.

New Shepard состоит из ракеты-носителя и капсулы, которые являются многоразовыми. Капсула рассчитана на экипаж из шести человек. Во время испытания в декабре 2019 года ракета поднималась на высоту 104, 5 км. Носитель совершил управляемую посадку, а капсула вернулась на Землю на парашютах.

В недалекой перспективе Blue Origin также собирается использовать свою ракету для суборбитальных туристических полетов. Однако пилотируемого полета компания пока еще не проводила.