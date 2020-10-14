Facebook запретит рекламу с критикой вакцинации

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Компания Facebook Inc., которой принадлежит одноименная социальная сеть, сообщила, что запретит размещение рекламы, которая призвана отговорить людей от вакцинации.

Эти меры направлены на борьбу с дезинформацией о вакцинах во время пандемии коронавируса. Компания уже сталкивалась с критикой со стороны специалистов в области здравоохранения и пользователей из-за того, что не сумела предотвратить распространение на своих платформах ложной информации о безопасности и важности вакцин.

В прошлом году Facebook пообещала запретить рекламу, которая содержит ложную информацию о вакцинах, и настроить свои алгоритмы так, чтобы страницы, на которых размещается подобный контент, больше не появлялись в "Рекомендованном".

Однако позднее компания признала, что не смогла убрать платную рекламу из крупного сообщества, выступавшего против вакцинации, которое утверждало, что врачи, не соблюдающие профессиональную этику, вступили в сговор, чтобы скрыть доказательства возможного вреда прививок для детей.

Новые меры компании включают в себя борьбу с рекламой, которая явно отговаривает людей о вакцинации, говорится в сообщении Facebook. Компания пообещала, что в ближайшие несколько дней начнет устранять появление подобной рекламы на своей основной платформе и в Instagram.

Реклама, пропагандирующая законопроекты и государственную политику в поддержку или против вакцин, в том числе от коронавирусной инфекции, по-прежнему будет разрешена. Рекламодатели должны будут сперва получить разрешение на показ подобных объявлений, которые будут отображаться с отметкой "оплачено", чтобы пользователи видели их спонсоров.

"Мы постоянно совершенствуем наш подход к размещению рекламы, затрагивающей социальные проблемы, которые провоцируют дискуссии на чувствительные темы в Facebook", - сообщила компания.

Facebook, число ежемесячно активных пользователей которой по состоянию на 30 июня составляло 2,7 млрд, сообщила, что начнет информационную кампанию о вакцинации против гриппа с внедрением инструментов для поиска ближайшего места, где можно получить вакцину. Также компания будет сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в попытке повысить масштаб вакцинации.

Дезинформация стала серьезной проблемой для соцсетей

В последние годы распространение дезинформации стало проблемой для социальных сетей, пытающихся обеспечить контроль за публикуемым контентом. На текущий момент их внимание направлено на сообщества, которые пытаются повлиять на президентские выборы в США и преуменьшить серьезность проблемы коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе Facebook и Twitter установили лимит на количество постов президента США Дональда Трампа, в которых он утверждал, что коронавирус не так смертелен, как обычный грипп, однако подобные действия вызвали жалобы пользователей о цензуре и политической предвзятости, а процессы модерации контента были оценены как "непрозрачные и случайные".

Facebook сообщил, что, акцентируя внимание на вакцине от гриппа, стремится помочь положить конец пандемии. "Несмотря на то, что эксперты в области здравоохранения считают, что в течение какого-то времени у нас не будет одобренной и широко доступной вакцины от коронавируса, есть некоторые меры, которые люди могут принять, чтобы сохранить свое здоровье. В том числе сделать прививку от сезонного гриппа", - сообщила компания.

Согласно сентябрьскому исследованию центра Pew Research Center, количество американцев, которые говорят, что согласятся на вакцинацию от коронавируса, резко уменьшилось с начала этого года. По данным организации, около 51% взрослого населения США сообщили, что они либо точно, либо вероятно прошли бы вакцинацию, если бы она была доступна в настоящий момент, что на 21% ниже, чем в мае.