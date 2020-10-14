Джонсон разочарован переговорами о торговых отношениях с ЕС после Brexit

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Лондон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен выразил ей свое разочарование в связи с отсутствием новых успехов на переговорах Лондона и Брюсселя об их торговых отношениях после Brexit.

"Премьер-министр отметил желательность (достижения торговой - ИФ) сделки, но выразил разочарование в связи с тем, что за последние две недели дальнейшего прогресса в этом направлении достигнуто не было", - цитируют британские СМИ заявление офиса премьера по итогам переговоров Джонсона с главой ЕК, а также с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Джонсон отметил, что подождет результатов заседания Европейского совета прежде, чем объявить о следующих шагах Лондона с учетом сделанного премьером 7 сентября заявления.

Так, 7 сентября Джонсон заявлял, что торговая сделка по Brexit с ЕС должна быть заключена до 15 октября, а в ином случае ее не будет.

Между тем, после разговора с Джонсоном председатель Евросовета Шарль Мишель вновь выразил желание ЕС достичь успеха в диалоге с Великобританией.

"Накануне заседания Европейского совета мы вновь стремились добиться прогресса за столом переговоров", - написал Мишель в Twitter.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что предстоит еще много работы.

"Подвели итоги переговоров с Великобританией в телефонном разговоре с Борисом Джонсоном вместе с Шарлем Мишелем", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

"ЕС работает над сделкой, но не (над получением ее - ИФ) любой ценой. Условия должны быть подходящими в том, что касается рыболовства, единых "правил игры" и управления. Предстоит еще много работы", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

31 декабря 2020 года истекает так называемый переходный период: если к этому времени ЕС и Великобритания не согласуют условия дальнейшего взаимодействия в ключевых сферах, произойдет жесткий вариант Brexit, предусматривающий, в частности, возобновление в полном объеме таможенного контроля на границах Великобритании с ЕС.

Планируется, что Великобритания и ЕС должны до конца 2020 года разработать соглашение, которое будет регулировать отношения между сторонами после Brexit. Однако все последние раунды переговоров не принесли существенных успехов.

Между тем 2 октября ЕК направила письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по соглашению о Brexit. По словам фон дер Ляйен, "это первый этап процедуры о нарушении законодательства".