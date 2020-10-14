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В ДНР заявили, что предложили Киеву план урегулирования конфликта

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минском формате предложили Киеву план по урегулированию конфликта, заявили в среду в МИД ДНР по итогам переговоров.

"Мы предложили комплексный проект Плана Действий (Дорожной карты) по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, работать над которым согласились все участники переговоров", - говорится в сообщении, распространенном МИД ДНР по итогам переговоров в среду.

Подробности плана не сообщаются, однако в сообщении также говорится, что предложенная дорожная карта стала ответом на отказ Киева изменить постановление Верховной Рады о проведении местных выборов, которое, по словам представителей ДНР, противоречит Минским соглашениям.

Из-за пандемии коронавируса переговоры Трехсторонней контактной группы в Минском формате проходят в режиме видеоконференции.

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