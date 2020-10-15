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В КНР сочли провокацией проход эсминца США через Тайваньский пролив

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Пекине в четверг призвали Вашингтон прекратить провокационные действия после прохождения американского эсминца "Барри" через Тайваньский пролив.

"Мы со всей серьезностью призываем США прекратить провокационные высказывания и действия в отношении региона Тайваньского пролива", - говорится в заявлении командования Восточного военного округа Китая, распространенного в соцсети Weibo.

"Командование всегда начеку и готово непреклонно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, решительно оберегая мир и стабильность в регионе", - отмечается в заявлении.

Американский эсминец "Барри" пересек Тайваньский пролив 14 октября, силы ВМС и ВВС восточной зоны командования Народно-освободительной армии взяли его под наблюдение и сопроводили.

Тайваньский вопрос - один из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Пекин неоднократно выражал Вашингтону протест в связи с оружейными поставками острову. США официально придерживаются "принципа одного Китая", но продолжают развивать с Тайванем коммерческие, культурные и другие связи.

КНР США Тайваньский пролив

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