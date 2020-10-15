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На Спартаковской улице в Москве нашли похожий на мину предмет

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В центре Москвы на Спартаковской улице временно перекрыли движение в четверг днем из-за предмета, похожего на мину времен войны, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Предмет был обнаружен при проведении земляных работ. На место выехали саперы.

Между тем, по информации пресс-службы департамента транспорта, в настоящее время нет движения на Спартаковской улице между площадью Разгуляй и Елоховской, в связи с чем также изменены маршруты наземного транспорта, проходящего по Спартаковской улице.

Москва

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