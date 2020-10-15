LeoLabs заявила о риске столкновения старого спутника со ступенью ракеты

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Давно вышедший из строя советский навигационный спутник военного назначения "Космос-2004" может в пятницу столкнуться на орбите с третьей ступенью китайской ракеты "Великий поход-4C", сообщила американская компания LeoLabs.

"Мы наблюдаем очень опасное сближение между двумя недействующими объектами. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что расстояние при сближении будет менее 25 метров, вероятность столкновения составляет от 1 до 20%", - указала компания, специализирующаяся на мониторинге объектов на низкой околоземной орбите.

Общая масса двух объектов достигает 2,8 тонн. В случае столкновения на орбите может образоваться большое количество обломков.

Возможное столкновение прогнозируется 16 октября в 03:56 по московскому времени на высоте 991 км над морем Уэдделла у побережья Антарктического полуострова Антарктиды.

Спутник "Космос-2004" был запущен ракетой-носителем "Космос-3М" 22 февраля 1989 года. Он принадлежит к серии российских (советских) навигационных спутников военного назначения "Парус" (Индекс ГУКОС - 11Ф627).

Спутники "Парус" служат для обеспечения космической связью и навигационными данными подводных и надводных кораблей ВМФ РФ. Они образуют боевую космическую навигационно-связную систему "Циклон", обеспечивающую навигацию и дальнюю двустороннюю радиосвязь с активной ретрансляцией через космические аппараты сообщений с подводных лодок и надводных кораблей в любом районе Мирового океана. Система была принята на вооружение в 1976 году. Последний запуск спутника серии "Парус" был осуществлен 27 апреля 2010 года.

"Великий поход-4C" или Чанчжэн 4C или CZ-4C - трехступенчатая орбитальная ракета-носитель Китайской Народной Республики серии "Чанчжэн". Третья ступень, которая может столкнуться со спутником, принадлежит ракете, которая стартовала на орбиту в 2009 году.