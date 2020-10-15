Парламент Киргизии рассмотрит вопрос об отставке президента 16 октября

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Жогорку кенеш (парламент) Киргизии на внеочередном заседании в пятницу рассмотрит вопрос об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента страны, сообщает пресс-служба законодательного органа в четверг.

Полномочия президента Киргизии после отставки Жээнбекова переходят спикеру парламента, говорится в сообщении.

Жээнбеков ранее в четверг заявил о сложении с себя полномочий президента Киргизии. Отставки президента требовал новый премьер-министр Садыр Жапаров и его сторонники.

Пост спикера парламента с 13 октября занимает Канат Исаев, который возглавляет проправительственную фракцию "Кыргызстан".