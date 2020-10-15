Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Парламент Киргизии рассмотрит вопрос об отставке президента 16 октября

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Жогорку кенеш (парламент) Киргизии на внеочередном заседании в пятницу рассмотрит вопрос об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента страны, сообщает пресс-служба законодательного органа в четверг.

Полномочия президента Киргизии после отставки Жээнбекова переходят спикеру парламента, говорится в сообщении.

Жээнбеков ранее в четверг заявил о сложении с себя полномочий президента Киргизии. Отставки президента требовал новый премьер-министр Садыр Жапаров и его сторонники.

Пост спикера парламента с 13 октября занимает Канат Исаев, который возглавляет проправительственную фракцию "Кыргызстан".

Киргизия Сооронбай Жээнбеков

Новости

Глава парламента Кипра покинул пост из-за скандала с "золотыми паспортами"

Власти Карабаха ограничили передвижение и выезд из региона

Власти Карабаха ограничили передвижение и выезд из региона
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

Бизнесмен Евгений Пригожин попал под санкции ЕС

ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ по "делу Навального"

ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ по "делу Навального"

Исполнять обязанности президента Киргизии будет спикер парламента

Протесты в Бишкеке

Президент Киргизии подал в отставку

Президент Киргизии подал в отставку
Протесты в Бишкеке

Тысяча жителей Киргизии вышла на митинг в ожидании отставки президента

Пандемия коронавируса

В Германии и Чехии зафиксировали антирекорды по заражению COVID-19

В Германии и Чехии зафиксировали антирекорды по заражению COVID-19

ВС Азербайджана уничтожили свыше 11 единиц боевой техники армянских ВС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');