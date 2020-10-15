Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Адвоката Бабарико и Колесниковой лишили лицензии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Адвокат экс-претендента на пост президента и экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, а также члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Александр Пыльченко лишен лицензии, сообщил исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов в соцсетях.

Как сообщалось, вопрос о прекращении лицензии Пыльченко рассматривался в четверг на заседании квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Минюсте.

Поводом стал его правовой комментарий в СМИ о спектре полномочий должностных лиц прокуратуры и других государственных органов.

Ранее Колесникова заявила, что расценивает ситуацию с лицензией своего адвоката как нарушение ее права на защиту и последовательное противодействие оказанию ей юридической помощи.

Белоруссия Александр Пыльченко Виктор Бабарико Мария Колесникова

Новости

"Царапину" в месте утечки кислорода на МКС закроют поролоном и скотчем

В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии

Во Франции прошли обыски у главы Минздрава и других чиновников

Санкции ЕС расстроили Пригожина

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей
Навальный попал в больницу

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции по инциденту с Навальным

Глава парламента Кипра покинул пост из-за скандала с "золотыми паспортами"

Глава парламента Кипра покинул пост из-за скандала с "золотыми паспортами"

Власти Карабаха ограничили передвижение и выезд из региона

Власти Карабаха ограничили передвижение и выезд из региона
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

Бизнесмен Евгений Пригожин попал под санкции ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');