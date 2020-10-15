Адвоката Бабарико и Колесниковой лишили лицензии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Адвокат экс-претендента на пост президента и экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, а также члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Александр Пыльченко лишен лицензии, сообщил исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов в соцсетях.

Как сообщалось, вопрос о прекращении лицензии Пыльченко рассматривался в четверг на заседании квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Минюсте.

Поводом стал его правовой комментарий в СМИ о спектре полномочий должностных лиц прокуратуры и других государственных органов.

Ранее Колесникова заявила, что расценивает ситуацию с лицензией своего адвоката как нарушение ее права на защиту и последовательное противодействие оказанию ей юридической помощи.