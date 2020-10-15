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ЕС призвал Лондон действовать ради соглашения, но готовится к варианту "без сделки"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Европейский совет выразил обеспокоенность, что на переговорах с Великобританией о будущих отношениях сторон нет прогресса по ключевым для достижения соглашения вопросам, несмотря на скорое завершение переходного периода Brexit 31 декабря 2020 года.

"Европейский совет призывает главного переговорщика союза продолжать переговоры в ближайшие недели, а Соединенное Королевство – предпринять необходимые действия для достижения соглашения", - говорится в заключениях, принятых в четверг главами 27 государств и правительств на саммите в Брюсселе.

В документе указывается на важность достижения договоренностей по условиям конкуренции, управлению и рыболовству.

В связи с британским законопроектом о внутреннем рынке ЕС вновь призывает Великобританию к полному и своевременному соблюдению соглашения о выходе из Евросоюза и протоколов к нему.

В документе также содержится призыв к ЕС и его государствам-членам активизировать подготовку для защиты своих интересов в случае, если Великобритания выйдет из единого рынка без соглашения.

На пресс-конференции после дебатов саммита по теме Brexit глава Европарламента Шарль Мишель подчеркнул, что полное выполнение соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза и протоколов к нему – это "вопрос международного доверия к Соединенному Королевству".

"Параллельно мы будем интенсифицировать нашу работу на всех уровнях и готовиться к любому результату, включая отсутствие соглашения", - сообщил Мишель.

Он повторил позицию Евросовета, что соглашение не может быть достигнуто любой ценой. Всякое соглашение о будущих отношениях с Великобританией должно соответствовать переговорному мандату ЕС особенно, когда речь идет о таких ключевых для союза вопросах, как равноправная конкуренция, управление или рыболовство.

"Мы готовы продолжать переговоры, и у нас была возможность выразить в крайне спокойной форме европейскую позицию. И в нынешней ситуации мы надеемся, что сможем добиться прогресса, чтобы внести ясность, как только это станет возможным", - объяснил Мишель, который подтвердил доверие европейских лидеров к работе главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье.

В свою очередь участвовавший в пресс-конференции Барнье заявил, что его переговорная команда решительно настроена прийти к справедливому соглашению с Великобританией и будет интенсивно работать в ближайшие недели.

На будущей неделе, сообщил координатор ЕС, состоится очередной раунд переговоров, который пройдет в Лондоне.

"В понедельник мы будем в Лондоне на всю неделю, и, если понадобится, то и на выходные. А на следующей неделе (переговоры пройдут) в Брюсселе", - сказал Барнье.

Он добавил, что предложил британским коллегам интенсивно поработать в то небольшое время, которое остается, чтобы примерно к концу октября достичь соглашения.

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