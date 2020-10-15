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Британские истребители вылетали на перехват Ту-160 с полным боевым комплектом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Британские истребители Typhoon быстрого реагирования, которые в минувшие сутки вылетали на "перехват" и сопровождение российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем вблизи Шотландии, были оснащены боевым оружием, сообщили в четверг Королевские ВВС.

"Тайфуны с боевым оружием вылетали в среду утром с авиабазы Лючерс (в Шотландии) для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что полет российских бомбардировщиков был заблаговременно зафиксирован системами ПВО НАТО.

Первоначально на их "перехват" и идентификацию вылетали истребители ВВС Норвегии F-16 с авиабазы Бодё, отметили в Королевских ВВС. Затем при приближении российских бомбардировщиков к северо-востоку Шотландии над Северным морем их взяли на сопровождение британские истребители. За полетом российских "стратегов" также следил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

На обратном пути из Северного моря за полетом российских бомбардировщиков вновь проследили норвежские истребили.

В среду Минобороны РФ сообщило, что "два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила около 12 часов".

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии", - отмечалось в сообщении.

При этом по сообщению Европейского командования вооруженных сил США, в среду над Северным морем также выполняли полеты два американских стратегических бомбардировщика B-52H для участия в натовских учениях.

Бомбардировщики, вылетевшие с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана), совершили беспосадочный трансатлантический перелет в Европу и обратно в пункт постоянной дислокации при поддержке самолетов-заправщиков из Нидерландов, Германии, Италии и ВВС США.

Typhoon Великобритания Минобороны РФ Ту-160

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