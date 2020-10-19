Почти 19 тыс. человек заразились COVID-19 в Великобритании за сутки

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Великобритании зарегистрировали еще 18,8 тысячи случаев заражения коронавирусом и 80 смертей за последние сутки, сообщает телеканал Sky News.

Таким образом, общее число заражений с начала пандемии в Великобритании возросло до 741 212, а число смертей - до 43 726.

Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок заявил, что власти проводят более 300 тыс. тестов в день и открыли 500 медпунктов, где можно провериться на коронавирус. Хэнкок добавил, что правительство Великобритании работает над тем, чтобы у населения появилась возможность сдавать 15-минутные экспресс-тесты на COVID-19.

На фоне роста случаев заражения коронавирусом Великобритания начала вводить более строгие ограничительные меры. С этой пятницы на двухнедельный карантин отправляется Уэльс.