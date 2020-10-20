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Google впервые за восемь лет вышел из топ-3 самых дорогих брендов мира

Среди новичков рейтинга Interbrand оказался Instagram, сразу занявший 19-е место

Google впервые за восемь лет вышел из топ-3 самых дорогих брендов мира
Фото: Reuters

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бренд Google вышел из топ-3 впервые с 2012 года, свидетельствует данные ежегодного исследования Interbrand Corp. за 2020 год.

Google, занимавший в прошлом году второе место, опустился на четвертую позицию, поскольку его стоимость сократилась на 1% - до $165,4 млрд.

Бренд Apple остается наиболее дорогим в мире на протяжении восьми лет подряд: его стоимость повысилась за прошедший год на 38% и почти достигла $323 млрд.

На вторую позицию с третьей вышел бренд Amazon. Скачок его стоимости составил 60% (до $200,7 млрд) и стал максимальным в рейтинге этого года.

На третью строчку c четвертой поднялся Microsoft (рост на 53%, до $166 млрд).

Список остальных компаний в топ-10 не изменился, поменялись местами только компании на пятой и шестой позициях: Samsung (рост на 2%, до $62,3 млрд), Coca-Cola (падение на 10%, до $56,9 млрд), Toyota (сокращение на 8%, до $51,6 млрд), Mercedes-Benz (снижение на 3%, до $49,3 млрд), McDonald's (уменьшение на 6%, до $42,8 млрд), Disney (сокращение на 8%, до $40,8 млрд).

На первую десятку пришлась половина общей стоимости брендов топ-100.

Новыми участниками рейтинга в этом году стали Instagram (19-е место, $26,1 млрд), YouTube (30-е место, $17,3 млрд) и Zoom (сотое место, $4,48 млрд).

Наиболее существенный подъем в рейтинге продемонстрировали Spotify (до 70-й позиции с 92-й в прошлом году, рост на 52% - до $8,4 млрд) и Netflix (до 41-й позиции с 65-й, повышение на 41% - до $12,67 млрд). При этом отмечается также, что Instagram ворвался в рейтинг сразу на очень высокую позицию.

В список вернулся бренд Tesla (40-я строчка, $12,8 млрд), который отсутствовал в нем последние два года.

Самая высокая стоимость бренда среди представителей финансовой отрасли у J.P. Morgan (22-я строчка, рост на 6% - до $20,22 млрд) и American Express (23-е место, снижение на 10% - до $19,5 млрд).

Последний представитель нефтегазовой отрасли Shell, который в прошлом году занимал 97-ю строчку, покинул рейтинг.

Совокупная стоимость брендов топ-100 оценивается сейчас в $2 трлн 336,491 млрд, что на 9% превышает показатель за 2019 год, отмечается в сообщении Interbrand. Средние темпы роста стоимости отдельных брендов по всему списку составили 14%, при этом технологические компании и площадки продемонстрировали подъем в среднем на 20%.

Interbrand учитывает в своих расчетах финансовые результаты компаний, влияние брендов на решения потребителей о покупках и способность компаний обеспечить доходы. Топ-100 самых дорогих брендов мира публикуется уже 21 год.

Всего порядка 30 компаний, которые были в первом рейтинге, есть в нем и сейчас, включая Disney, Nike и Gucci. При этом свыше 100 брендов покинули список за эти годы, в том числе Nokia и MTV. В десятке лидеров все эти годы по-прежнему остаются только Coca-Cola и Microsoft.

В 2001 году при первой публикации рейтинга общая стоимость брендов из топ-100 составляла $988 млрд. То есть за это время показатель увеличился в 2,4 раза.

Apple Google Amazon Microsoft Instagram

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