В Париже ограбили квартиру бизнесмена Николая Саркисова

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Париже ограбили квартиру российского предпринимателя Николая Саркисова, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники.

По словам источника газеты в полиции, стоимость украденного "составляет по меньшей мере 500 000 евро, но может быть пересмотрена в сторону увеличения собственником, которого не было на месте".

Ограбление произошло в пятницу в полдень в одном из дорогих домов на авеню Фош в 16-м округе Парижа. По словам источников, это дело рук профессионалов, которые действовали быстро и тихо. Они взломали дверь квартиры и вынесли часы, в том числе марки Rolex, драгоценности, бронзовую статую и изделия из меха.

Об ограблении в полицию заявил охранник дома, которому соседка предпринимателя сообщила об открытой двери в квартиру.

Саркисов в настоящее время находится в Сен-Тропе. Он владеет "РЕСО-Гарантия" и входит в ее совет директоров. Компания является одним из крупных участников российского страхового рынка. В 2013 году семья Саркисова входила в десятку самых богатых в России.