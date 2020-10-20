Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе угрозами со стороны РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Не нужно быть гениальным полководцем, чтобы понять, что США следует усиливать военное присутствие на востоке Европы, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.

"Мы хотим снизить военное присутствие только в Германии, а не в Европе в целом. Нам нужно передислоцировать силы, потому что знаем о связанных с Россией угрозах, с которыми сталкиваются наши союзники", - сказал он, выступая в Атлантическом совете.

"Речь идет просто о здравом смысле. Не нужно быть Наполеоном или генералом Макартуром, чтобы посмотреть на карту и осознать, что чем восточнее в Европе расположена страна, тем больше мы можем там сделать, чтобы (перебросив войска - ИФ) успокоить наших союзников", - добавил Эспер. Он подчеркнул, что речь идет о странах Балтии, Польше, Болгарии, Румынии.

"Нам нужно переместить силы немного на восток", - отметил он, комментируя принятое ранее в 2020 году решение США сократить военное присутствие в ФРГ, но при этом – нарастить его в других странах, в том числе на востоке Европы.

Оружие для обороны в космосе

Глава Пентагона отметил, что США должны работать над защитными системами вооружениями для космоса, потому что к этому их подталкивают действия России и Китая.

"Китай и Россия милитаризировали космос. Они размещали там оружие. Поэтому нам нужно строить оборонительные системы", - сказал Эспер в Атлантическом совете.

По его словам, это необходимо, в частности, для защиты находящихся на орбите аппаратов невоенного назначения.

Также шеф Пентагона отметил, что армии США следует усиливать возможности своих ВМС, а также возможности в киберпространстве.