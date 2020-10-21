Глава МИД Армении прибыл в Москву с рабочим визитом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл с визитом в Москву.

"Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом", - сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на своей странице в фейсбуке.

Как сообщалось ранее, 23 октября Мнацаканян встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео по вопросу ситуации в Нагорном Карабахе.

"23 октября в Вашингтоне глава МИД Армении встретится с госсекретарем США", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ранее американское издание Politico сообщило, что Помпео проведет отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.