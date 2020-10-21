Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:11Заразились
на 20.10В России 1 431 635+16 319В мире 40 395 527+439 890

ФБР не увидело причастности РФ к публикации писем сына Байдена

Бывшие сотрудники разведки США видят в ситуации признаки "российского вмешательства"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ФБР не считает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post писем, якобы принадлежащих сыну кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена - Хантеру, сообщает Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

"ФБР владеет ноутбуком, содержащим электронные письма Хантера Байдена, и соглашается с оценкой директора Национальной разведки Рэтклиффа (Джон Рэтклифф - ИФ) о том, что электронные письма не были частью российской дезинформационной кампании", - говорится в сообщении телеканала.

Директор Национальной разведки США Рэтклифф заявил в понедельник, что информация на ноутбуке Байдена "не является частью какой-то российской дезинформационной кампании".

Между тем, газета Politico опубликовало письмо, которое подписали более 50 бывших высокопоставленных чиновников разведки США. По их мнению, история с Хантером Байденом имеет все признаки российской кампании по дезинформации.

Они заявили, что их опыт в области национальной безопасности заставляет их подозревать, что "российское правительство сыграло значительную роль в этом деле".

"Если мы правы, то это Россия пытается повлиять на то, как американцы голосуют на этих выборах, и мы твердо верим, что американцы должны знать об этом", - написали авторы письма.

"Мы хотим подчеркнуть, что не знаем, являются ли электронные письма, предоставленные The New York Post личным адвокатом президента Трампа Руди Джулиани, подлинными или нет, и что у нас нет доказательств причастности России", - говорится в письме.

Однако, "есть ряд факторов, которые заставляют нас подозревать российское вмешательство".

"Такая операция была бы совместима с российскими целями, изложенными недавно разведывательным сообществом, создать политический хаос в Соединенных Штатах и углубить политические разногласия, а также навредить кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и тем самым помочь кандидатуре президента Трампа", - говорится в письме.

Отмечается, что письмо предоставил изданию бывший главный помощник директора ЦРУ Джона Бреннана - Ник Шапиро. Он подчеркнул, что под письмом подписались экс-сотрудники разведки, работавшие на последних четырех президентов США, включая Дональда Трампа.

Ранее газета New York Post сообщила, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было. Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.

Письма, опубликованные изданием, были взяты из ноутбука, якобы оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

Позже сообщалось, что ФБР расследует возможную причастность иностранной разведки к опубликованной электронной переписке.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями. Хантер Байден был членом правления компании с 2014 по 2019 годы. В 2016 году его отец Джо Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

США Россия Украина

Новости

Трамп пригрозил опубликовать интервью телеканалу CBS до эфира

Трамп пригрозил опубликовать интервью телеканалу CBS до эфира

Космический аппарат забрал грунт с астероида Бенну в 333 млн км от Земли

ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий

ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий

Google впервые за восемь лет вышел из топ-3 самых дорогих брендов мира

Google впервые за восемь лет вышел из топ-3 самых дорогих брендов мира
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения заявила об отступлении азербайджанских сил на юге Карабаха

США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

МВД Белоруссии пообещало арестовывать за перепосты из канала Nexta

Воздух с МКС утекает через четырехсантиметровую трещину

Воздух с МКС утекает через четырехсантиметровую трещину

СВР узнала о подготовке США "революционного" сценария для Молдавии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');