ФБР не увидело причастности РФ к публикации писем сына Байдена

Бывшие сотрудники разведки США видят в ситуации признаки "российского вмешательства"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ФБР не считает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post писем, якобы принадлежащих сыну кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена - Хантеру, сообщает Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

"ФБР владеет ноутбуком, содержащим электронные письма Хантера Байдена, и соглашается с оценкой директора Национальной разведки Рэтклиффа (Джон Рэтклифф - ИФ) о том, что электронные письма не были частью российской дезинформационной кампании", - говорится в сообщении телеканала.

Директор Национальной разведки США Рэтклифф заявил в понедельник, что информация на ноутбуке Байдена "не является частью какой-то российской дезинформационной кампании".

Между тем, газета Politico опубликовало письмо, которое подписали более 50 бывших высокопоставленных чиновников разведки США. По их мнению, история с Хантером Байденом имеет все признаки российской кампании по дезинформации.

Они заявили, что их опыт в области национальной безопасности заставляет их подозревать, что "российское правительство сыграло значительную роль в этом деле".

"Если мы правы, то это Россия пытается повлиять на то, как американцы голосуют на этих выборах, и мы твердо верим, что американцы должны знать об этом", - написали авторы письма.

"Мы хотим подчеркнуть, что не знаем, являются ли электронные письма, предоставленные The New York Post личным адвокатом президента Трампа Руди Джулиани, подлинными или нет, и что у нас нет доказательств причастности России", - говорится в письме.

Однако, "есть ряд факторов, которые заставляют нас подозревать российское вмешательство".

"Такая операция была бы совместима с российскими целями, изложенными недавно разведывательным сообществом, создать политический хаос в Соединенных Штатах и углубить политические разногласия, а также навредить кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и тем самым помочь кандидатуре президента Трампа", - говорится в письме.

Отмечается, что письмо предоставил изданию бывший главный помощник директора ЦРУ Джона Бреннана - Ник Шапиро. Он подчеркнул, что под письмом подписались экс-сотрудники разведки, работавшие на последних четырех президентов США, включая Дональда Трампа.

Ранее газета New York Post сообщила, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было. Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.

Письма, опубликованные изданием, были взяты из ноутбука, якобы оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

Позже сообщалось, что ФБР расследует возможную причастность иностранной разведки к опубликованной электронной переписке.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями. Хантер Байден был членом правления компании с 2014 по 2019 годы. В 2016 году его отец Джо Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.