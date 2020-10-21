Азербайджан опроверг сообщение о том, что его самолет сбили в Карабахе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Заявление армянской стороны о якобы сбитом самолете Вооруженных сил Азербайджана в зоне карабахского конфликта не соответствует действительности, сообщило в среду Минобороны Азербайджана..

Ранее в среду пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что силы ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили самолет ВС Азербайджана на южном направлении в зоне карабахского конфликта. Тип сбитого самолета в сообщении не назывался.