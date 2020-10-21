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Азербайджан опроверг сообщение о том, что его самолет сбили в Карабахе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Заявление армянской стороны о якобы сбитом самолете Вооруженных сил Азербайджана в зоне карабахского конфликта не соответствует действительности, сообщило в среду Минобороны Азербайджана..

Ранее в среду пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что силы ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили самолет ВС Азербайджана на южном направлении в зоне карабахского конфликта. Тип сбитого самолета в сообщении не назывался.

Хроника 27 сентября – 21 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения

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